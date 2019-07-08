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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:10

Дякую. А які з Моні ліміти на р2р наразі? 60кгрн/оп, але 10к$/міс, вірно?

Чи краще на А пуляти по 14999 для спокою?
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kreuz
 
Повідомлень: 1703
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Подякував: 118 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:21

  kreuz написав:Дякую. А які з Моні ліміти на р2р наразі? 60кгрн/оп, але 10к$/міс, вірно?

Чи краще на А пуляти по 14999 для спокою?

Все вдалося, хоча Альфа увімкнула монітор фроду і картку заблокувала, та попри це транзит через Моно вдався, щоправда про всяк випадок вихід на А ділив на суми до 14000...
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kreuz
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:32

kreuz купить успели по хорошему курсу?Дважды поднимали сегодня.
Анюта
 
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 22:08

  Анюта написав:kreuz купить успели по хорошему курсу?Дважды поднимали сегодня.

Узяв за вчорашнім, по 25.7731, хоч у де-кого вчора й по 25.69 було, але не довго, та й гривні в мене тільки сьогодні з'явилися...
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kreuz
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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