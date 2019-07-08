Дякую. А які з Моні ліміти на р2р наразі? 60кгрн/оп, але 10к$/міс, вірно?
Чи краще на А пуляти по 14999 для спокою?
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Додано: Сер 10 лип, 2019 08:10
Дякую. А які з Моні ліміти на р2р наразі? 60кгрн/оп, але 10к$/міс, вірно?
Чи краще на А пуляти по 14999 для спокою?
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:21
Все вдалося, хоча Альфа увімкнула монітор фроду і картку заблокувала, та попри це транзит через Моно вдався, щоправда про всяк випадок вихід на А ділив на суми до 14000...
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Додано: Сер 10 лип, 2019 22:08
Узяв за вчорашнім, по 25.7731, хоч у де-кого вчора й по 25.69 було, але не довго, та й гривні в мене тільки сьогодні з'явилися...
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:37
Добрый день. Какие прогнозы - когда починят переоформление депо с 3м на 12месяцев??
Какие у кого есть идеи? Спасибо за ответы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 11 лип, 2019 12:00
Вариантов всего 3:
1. Скоро.
2. Никогда.
3. ХЗ.
Но все они ничего не стоят без конкретной инсайдерской информации из банка и понимания в какую сторону они там копают. Так что наши идеи ничего не стоят. Но насколько я понимаю что пока в отделении такое переоформление возможно то шанс как бы еще есть
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