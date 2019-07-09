Мне в отделении с улыбкой почти тоже и сказали. Достаточно выпилить одну кнопку в инет банке чтобы человечки потянулись в отделения.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:25
Мне в отделении с улыбкой почти тоже и сказали. Достаточно выпилить одну кнопку в инет банке чтобы человечки потянулись в отделения.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:40
|