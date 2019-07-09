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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:25
greenozon написав:
змахує на грамотний загон вільних ІБ-них деполюдей на кріпацтво у відділок АБанки
Мне в отделении с улыбкой почти тоже и сказали.
Достаточно выпилить одну кнопку в инет банке чтобы человечки потянулись в отделения.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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alex lem
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:40
alex lem написав: greenozon написав:
змахує на грамотний загон вільних ІБ-них деполюдей на кріпацтво у відділок АБанки
Мне в отделении с улыбкой почти тоже и сказали.
Достаточно выпилить одну кнопку в инет банке чтобы человечки потянулись в отделения.
А зачем?
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:50
дело в грн. с пополнением.
можно в дальн. любую сумму пополнить или не выше первоноч.?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:52
Игорь Алексеевич написав:
дело в грн. с пополнением.
можно в дальн. любую сумму пополнить или не выше первоноч.?
Любую.
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jay2004
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:01
jay2004 написав: Игорь Алексеевич написав:
дело в грн. с пополнением.
можно в дальн. любую сумму пополнить или не выше первоноч.?
Любую.
... но надо быть готовым к тому что банк может это условие отменить. Так уже было в феврале прошлого года, когда только массовый вынос депо заставил банк одуматься
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