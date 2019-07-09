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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1283128412851286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:25

  greenozon написав:змахує на грамотний загон вільних ІБ-них деполюдей на кріпацтво у відділок АБанки :)
Мне в отделении с улыбкой почти тоже и сказали. :wink: Достаточно выпилить одну кнопку в инет банке чтобы человечки потянулись в отделения.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:40

  alex lem написав:
  greenozon написав:змахує на грамотний загон вільних ІБ-них деполюдей на кріпацтво у відділок АБанки :)
Мне в отделении с улыбкой почти тоже и сказали. :wink: Достаточно выпилить одну кнопку в инет банке чтобы человечки потянулись в отделения.

А зачем?
M-Audio
 
Повідомлень: 1621
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:45

  M-Audio написав:
  alex lem написав:
  greenozon написав:змахує на грамотний загон вільних ІБ-них деполюдей на кріпацтво у відділок АБанки :)
Мне в отделении с улыбкой почти тоже и сказали. :wink: Достаточно выпилить одну кнопку в инет банке чтобы человечки потянулись в отделения.

А зачем?
А поговорить? :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:50

дело в грн. с пополнением.
можно в дальн. любую сумму пополнить или не выше первоноч.?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:52

  Игорь Алексеевич написав:дело в грн. с пополнением.
можно в дальн. любую сумму пополнить или не выше первоноч.?

Любую.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:01

  jay2004 написав:
  Игорь Алексеевич написав:дело в грн. с пополнением.
можно в дальн. любую сумму пополнить или не выше первоноч.?

Любую.

... но надо быть готовым к тому что банк может это условие отменить. Так уже было в феврале прошлого года, когда только массовый вынос депо заставил банк одуматься
Flamingo
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Повідомлень: 2374
З нами з: 20.03.15
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