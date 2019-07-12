Мне в отделении с улыбкой почти тоже и сказали. Достаточно выпилить одну кнопку в инет банке чтобы человечки потянулись в отделения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:25
Мне в отделении с улыбкой почти тоже и сказали. Достаточно выпилить одну кнопку в инет банке чтобы человечки потянулись в отделения.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:40
Додано: П'ят 12 лип, 2019 07:45
Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:50
дело в грн. с пополнением.
можно в дальн. любую сумму пополнить или не выше первоноч.?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:52
Любую.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:01
Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:43
Flamingo
Уже готовы. У меня по трех депо (18,5) в А-24 показывает процентную ставку 1% и суммы начального пополнения по 1000 грн . Такая вот картина маслом - КОСО, КРИВО аби ЖИВО.
Чинить никто не собирается, как и переоформление на 12 месяцев.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:52
Goodman Так это не страшно ,что чинить не собираются. Мы им поможем,простимулировать их просто нужно. Как в прошлом году начнём выносить,так у них зачешется в одном месте и сразу починят как надо P.S. Сейчас кстати в депозиты меня уже не пускает. Значит ещё какую то пакость затеяли. Ну и делают её соответственно.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:33
Пополнил депо в день окончания. Пытаюсь закрыть, выдало первоначальную сумму вклада. Остальные деньги не выплатились на кдв.Депозит в состоянии открыть, но не снять и переоформить не могу. Пода заявку в чате, сказали 3 банковских дня. У кого такое было? Как быть и готовится к заморозке на какой срок?
Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:32
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