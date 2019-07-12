Получил зелёную карту.
старую автоматом закрыли.
спрашивал в отделении, можно ли ещё дополнит. карту открыть, что бы через неё в А-24 открыть депозит. Ответ - нет. Только одна кредитка и одна для выплат.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:09
Получил зелёную карту.
старую автоматом закрыли.
спрашивал в отделении, можно ли ещё дополнит. карту открыть, что бы через неё в А-24 открыть депозит. Ответ - нет. Только одна кредитка и одна для выплат.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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