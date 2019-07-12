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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:09
Получил зелёную карту.
старую автоматом закрыли.
спрашивал в отделении, можно ли ещё дополнит. карту открыть, что бы через неё в А-24 открыть депозит. Ответ - нет. Только одна кредитка и одна для выплат.
получается пока не погасишь кредитку, то хрен откроешь депозит. или открывать через для выплат, но там комиссия. во жлобы на пластик
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 13 лип, 2019 10:39
Прошел месяц, глюки остались.
Пополнить депозит с карты на сумму с копейками в веб-версии А24 нельзя (только целая сумма). В мобильной А24 - можно.
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Искатель
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Додано: Суб 13 лип, 2019 10:45
Игорь Алексеевич написав:
Получил зелёную карту.
старую автоматом закрыли.
спрашивал в отделении, можно ли ещё дополнит. карту открыть, что бы через неё в А-24 открыть депозит. Ответ - нет. Только одна кредитка и одна для выплат.
получается пока не погасишь кредитку, то хрен откроешь депозит. или открывать через для выплат, но там комиссия. во жлобы на пластик
Похоже, Вам по уш. проех. У меня две карты Универс. - одна с кред.лим, втор. - без кред.лим. Так что проб.еще раз.
P.S. Извините, не удержался
Всегда забавляла Ваша манера делать сокращения где надо и где не надо...
Востаннє редагувалось Искатель
в Суб 13 лип, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Искатель
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:13
Искатель написав:
, Вам по уш. проех. У меня две карты Универс. - одна с кред.лим, втор. - без кред.лим. Так что проб.еще раз.
У меня тоже, но есть нюанс - универсальная без кредитного лимита была получена задолго до всех этих нововведений. Вот когда закончится, тогда точно будет видно.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:26
Игорь Алексеевич написав:
Получил зелёную карту.
старую автоматом закрыли.
спрашивал в отделении, можно ли ещё дополнит. карту открыть, что бы через неё в А-24 открыть депозит. Ответ - нет. Только одна кредитка и одна для выплат.
получается пока не погасишь кредитку, то хрен откроешь депозит. или открывать через для выплат, но там комиссия. во жлобы на пластик
Поменяла Уни голд с лимитом на Зеленую и сразу же оформили уни без кредлимита, без проблем.
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