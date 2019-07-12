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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1284128512861287

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:09

Получил зелёную карту.
старую автоматом закрыли.
спрашивал в отделении, можно ли ещё дополнит. карту открыть, что бы через неё в А-24 открыть депозит. Ответ - нет. Только одна кредитка и одна для выплат. :roll:
получается пока не погасишь кредитку, то хрен откроешь депозит. или открывать через для выплат, но там комиссия. во жлобы на пластик :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:39

Прошел месяц, глюки остались.

Пополнить депозит с карты на сумму с копейками в веб-версии А24 нельзя (только целая сумма). В мобильной А24 - можно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:45

  Игорь Алексеевич написав:Получил зелёную карту.
старую автоматом закрыли.
спрашивал в отделении, можно ли ещё дополнит. карту открыть, что бы через неё в А-24 открыть депозит. Ответ - нет. Только одна кредитка и одна для выплат. :roll:
получается пока не погасишь кредитку, то хрен откроешь депозит. или открывать через для выплат, но там комиссия. во жлобы на пластик :P

Похоже, Вам по уш. проех. У меня две карты Универс. - одна с кред.лим, втор. - без кред.лим. Так что проб.еще раз.

P.S. Извините, не удержался :) Всегда забавляла Ваша манера делать сокращения где надо и где не надо...
Востаннє редагувалось Искатель в Суб 13 лип, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:13

  Искатель написав:, Вам по уш. проех. У меня две карты Универс. - одна с кред.лим, втор. - без кред.лим. Так что проб.еще раз.

У меня тоже, но есть нюанс - универсальная без кредитного лимита была получена задолго до всех этих нововведений. Вот когда закончится, тогда точно будет видно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:26

  Игорь Алексеевич написав:Получил зелёную карту.
старую автоматом закрыли.
спрашивал в отделении, можно ли ещё дополнит. карту открыть, что бы через неё в А-24 открыть депозит. Ответ - нет. Только одна кредитка и одна для выплат. :roll:
получается пока не погасишь кредитку, то хрен откроешь депозит. или открывать через для выплат, но там комиссия. во жлобы на пластик :P

Поменяла Уни голд с лимитом на Зеленую и сразу же оформили уни без кредлимита, без проблем.
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vollena71
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