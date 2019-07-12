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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 23:09
Получил зелёную карту.
старую автоматом закрыли.
спрашивал в отделении, можно ли ещё дополнит. карту открыть, что бы через неё в А-24 открыть депозит. Ответ - нет. Только одна кредитка и одна для выплат.
получается пока не погасишь кредитку, то хрен откроешь депозит. или открывать через для выплат, но там комиссия. во жлобы на пластик
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 13 лип, 2019 10:39
Прошел месяц, глюки остались.
Пополнить депозит с карты на сумму с копейками в веб-версии А24 нельзя (только целая сумма). В мобильной А24 - можно.
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Искатель
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Додано: Суб 13 лип, 2019 10:45
Игорь Алексеевич написав:
Получил зелёную карту.
старую автоматом закрыли.
спрашивал в отделении, можно ли ещё дополнит. карту открыть, что бы через неё в А-24 открыть депозит. Ответ - нет. Только одна кредитка и одна для выплат.
получается пока не погасишь кредитку, то хрен откроешь депозит. или открывать через для выплат, но там комиссия. во жлобы на пластик
Похоже, Вам по уш. проех. У меня две карты Универс. - одна с кред.лим, втор. - без кред.лим. Так что проб.еще раз.
P.S. Извините, не удержался
Всегда забавляла Ваша манера делать сокращения где надо и где не надо...
Востаннє редагувалось Искатель
в Суб 13 лип, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Искатель
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:13
Искатель написав:
, Вам по уш. проех. У меня две карты Универс. - одна с кред.лим, втор. - без кред.лим. Так что проб.еще раз.
У меня тоже, но есть нюанс - универсальная без кредитного лимита была получена задолго до всех этих нововведений. Вот когда закончится, тогда точно будет видно.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:26
Игорь Алексеевич написав:
Получил зелёную карту.
старую автоматом закрыли.
спрашивал в отделении, можно ли ещё дополнит. карту открыть, что бы через неё в А-24 открыть депозит. Ответ - нет. Только одна кредитка и одна для выплат.
получается пока не погасишь кредитку, то хрен откроешь депозит. или открывать через для выплат, но там комиссия. во жлобы на пластик
Поменяла Уни голд с лимитом на Зеленую и сразу же оформили уни без кредлимита, без проблем.
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vollena71
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Додано: Суб 13 лип, 2019 12:08
Игорь Алексеевич
Мені здається, що видача чи не видача додаткової універсальної карти залежить від відділення або міста.
Я більше місяця тому отримував зелену в Полтаві замість універсальної голд з кедлімітом. Додатково ще одну універсальну (без кредліміту) не дали. Звертався ще раз в кінці червня - теж сказали, що у одного клієнта в гривні може бути тільки одна універсальна або зелена та одна КДВ. Зайду до них ще через тиждень для продовження депо на 2 грн. (з 6 міс. на 12 міс.), бо в А24 це нормально зробити не реально, може хоч тоді щось зміниться...
Востаннє редагувалось Alexander_s
в Суб 13 лип, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Alexander_s
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Додано: Суб 13 лип, 2019 12:09
clientage написав:
Пооонял, вообщем мне, обвешанному кредитками, долгами по Михе и оф. з/п порядка 20К и стаж более 30лет больше 1К и не просить
Хотя при всем при том Алка вот недавно под 150К подняла лимит, а Тася отмолчалась (10К там уже пару лет)
Ща попробую замутить хоть тыщу на таксо пока в УБКИ Алка не закинула новую инфу
Не так, мне 25 налил - обвешан кредитками тоже, но это было года 2 назад. Жене дали 35К, наверное потому, что нет доходов. Тут наличие офиц. дохода не понятно как влияет. А вот Тася мне стандарт 1К и 1,5К дала и никаких повышений пока, хотя обороты я там делаю за свои на кэшбеке.
Так что тут как повезет (1000 факторов - походу колесо как на більше крутят, что выпадет, то и дадут).
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ol_zy
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Додано: Суб 13 лип, 2019 13:04
Alexander_s написав:
...для продовження депо на 2 грн.
Вибачте, а нагадайте на яку мінімальну суму можна відкрити зараз депозит? Щось я не знайшов цієї інформації на сайті :(
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Sungsam
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Додано: Суб 13 лип, 2019 14:18
Подскажите немного по зелёной карте, я не клиент А-Банка:
1. Сумма к погашению и минплатёж видны в мобильном приложении, как у мони?
2. При покупках в смс кэшбэк казывается, как у ТАСа?
3. Мобильно приложение позволяет гасить задолженность с других карт, как у мони?
4. Входящий СЭП бесплатен?
5. Свои можно вывести без комиссии каким-либо способом, например, через ощадник и кассу? (Я не клиент приватбанка).
6. Какие ещё продукты следует рекомендуется открыть к зелёной карте для облегчения обслуживания, если интересует только зелёная карта (КДВ, например, или что-то ещё в этом роде).
7. Сколько времени занимает выпуск карты и утверждение кредитного лимита, если нужна неименная карта.
8. Неименная карта с чипом и пейпасс?
9.Где можно посмотреть перечень МСС по категориям?
10. Кэшбэк начисляется в месяц до 500, но:
10.а. КБ можно накапливать как в моне и в один прекрасный момент вывести 5000
10.б. Лимит на вывод КБ 500 гривен/мес как в ТАСе, т.е. больше лимита в календарный месяц не вывести.
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Amid
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Суб 13 лип, 2019 08:45
Ой+
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