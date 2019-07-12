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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1285128612871288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 14:29

  Amid написав:Подскажите немного по зелёной карте, я не клиент А-Банка:
1. Сумма к погашению и минплатёж видны в мобильном приложении, как у мони?
2. При покупках в смс кэшбэк казывается, как у ТАСа?
3. Мобильно приложение позволяет гасить задолженность с других карт, как у мони?
4. Входящий СЭП бесплатен?
5. Свои можно вывести без комиссии каким-либо способом, например, через ощадник и кассу? (Я не клиент приватбанка).
6. Какие ещё продукты следует рекомендуется открыть к зелёной карте для облегчения обслуживания, если интересует только зелёная карта (КДВ, например, или что-то ещё в этом роде).
7. Сколько времени занимает выпуск карты и утверждение кредитного лимита, если нужна неименная карта.
8. Неименная карта с чипом и пейпасс?
9.Где можно посмотреть перечень МСС по категориям?
10. Кэшбэк начисляется в месяц до 500, но:
10.а. КБ можно накапливать как в моне и в один прекрасный момент вывести 5000
10.б. Лимит на вывод КБ 500 гривен/мес как в ТАСе, т.е. больше лимита в календарный месяц не вывести.

1да

3нет
4да
8да
9в мобильном приложении
Востаннє редагувалось vollena71 в Суб 13 лип, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 14:32

vollena71
Спасибо
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11. Страховки как в ТАСе не навязывают?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:20

  Amid написав:vollena71
Спасибо
забыл самое главное
11. Страховки как в ТАСе не навязывают?

не навязывают
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