Amid написав:

Подскажите немного по зелёной карте, я не клиент А-Банка:1. Сумма к погашению и минплатёж видны в мобильном приложении, как у мони?2. При покупках в смс кэшбэк казывается, как у ТАСа?3. Мобильно приложение позволяет гасить задолженность с других карт, как у мони?4. Входящий СЭП бесплатен?5. Свои можно вывести без комиссии каким-либо способом, например, через ощадник и кассу? (Я не клиент приватбанка).6. Какие ещё продукты следует рекомендуется открыть к зелёной карте для облегчения обслуживания, если интересует только зелёная карта (КДВ, например, или что-то ещё в этом роде).7. Сколько времени занимает выпуск карты и утверждение кредитного лимита, если нужна неименная карта.8. Неименная карта с чипом и пейпасс?9.Где можно посмотреть перечень МСС по категориям?10. Кэшбэк начисляется в месяц до 500, но:10.а. КБ можно накапливать как в моне и в один прекрасный момент вывести 500010.б. Лимит на вывод КБ 500 гривен/мес как в ТАСе, т.е. больше лимита в календарный месяц не вывести.