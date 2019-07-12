Amid написав:Подскажите немного по зелёной карте, я не клиент А-Банка: 1. Сумма к погашению и минплатёж видны в мобильном приложении, как у мони? 2. При покупках в смс кэшбэк казывается, как у ТАСа? 3. Мобильно приложение позволяет гасить задолженность с других карт, как у мони? 4. Входящий СЭП бесплатен? 5. Свои можно вывести без комиссии каким-либо способом, например, через ощадник и кассу? (Я не клиент приватбанка). 6. Какие ещё продукты следует рекомендуется открыть к зелёной карте для облегчения обслуживания, если интересует только зелёная карта (КДВ, например, или что-то ещё в этом роде). 7. Сколько времени занимает выпуск карты и утверждение кредитного лимита, если нужна неименная карта. 8. Неименная карта с чипом и пейпасс? 9.Где можно посмотреть перечень МСС по категориям? 10. Кэшбэк начисляется в месяц до 500, но: 10.а. КБ можно накапливать как в моне и в один прекрасный момент вывести 5000 10.б. Лимит на вывод КБ 500 гривен/мес как в ТАСе, т.е. больше лимита в календарный месяц не вывести.
1да
3нет 4да 8да 9в мобильном приложении
Востаннє редагувалось vollena71 в Суб 13 лип, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Подскажите, где, кроме отделения можно пополнить универсальную карту? И еще, в отделении сказали, что, если пополняешь карту больше, чем 150т. в месяц(!)(например, универсальную для покупки валюты) может задавать вопросы фин мониторинг банка. Это правда?
yaroslav_p написав:Подскажите, где, кроме отделения можно пополнить универсальную карту? И еще, в отделении сказали, что, если пополняешь карту больше, чем 150т. в месяц(!)(например, универсальную для покупки валюты) может задавать вопросы фин мониторинг банка. Это правда?