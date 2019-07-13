Amid написав:Подскажите немного по зелёной карте, я не клиент А-Банка: 1. Сумма к погашению и минплатёж видны в мобильном приложении, как у мони? 2. При покупках в смс кэшбэк казывается, как у ТАСа? 3. Мобильно приложение позволяет гасить задолженность с других карт, как у мони? 4. Входящий СЭП бесплатен? 5. Свои можно вывести без комиссии каким-либо способом, например, через ощадник и кассу? (Я не клиент приватбанка). 6. Какие ещё продукты следует рекомендуется открыть к зелёной карте для облегчения обслуживания, если интересует только зелёная карта (КДВ, например, или что-то ещё в этом роде). 7. Сколько времени занимает выпуск карты и утверждение кредитного лимита, если нужна неименная карта. 8. Неименная карта с чипом и пейпасс? 9.Где можно посмотреть перечень МСС по категориям? 10. Кэшбэк начисляется в месяц до 500, но: 10.а. КБ можно накапливать как в моне и в один прекрасный момент вывести 5000 10.б. Лимит на вывод КБ 500 гривен/мес как в ТАСе, т.е. больше лимита в календарный месяц не вывести.
1да
3нет 4да 8да 9в мобильном приложении
Востаннє редагувалось vollena71 в Суб 13 лип, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Подскажите, где, кроме отделения можно пополнить универсальную карту? И еще, в отделении сказали, что, если пополняешь карту больше, чем 150т. в месяц(!)(например, универсальную для покупки валюты) может задавать вопросы фин мониторинг банка. Это правда?
yaroslav_p написав:Подскажите, где, кроме отделения можно пополнить универсальную карту? И еще, в отделении сказали, что, если пополняешь карту больше, чем 150т. в месяц(!)(например, универсальную для покупки валюты) может задавать вопросы фин мониторинг банка. Это правда?
IMPRINTER написав:подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...
Сколько раз фото с паспортом делали? Я раз 5 или больше даже... 1 - ой качество плохое, делал передней камерой (в зеркале нельзя типа...) 2 - все равно плохо видно данные 3 - ой у вас краешек паспорта не попал в кадр 4 - отличное фото, а у вас что вклеено второе фото? Надо страницу с фото. (при этом надо понимать, что на этом развороте только фото и все... 5 - прокатило... И все это с копированием фото на комп, т.к. с компа решил лимит поднять. А самое интересное, что теперь после очередного платежа лимит с 35К сбрасывают на 500, но хоть с моб. приложения уже поднимается только с кодом из смс без гестапо.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
IMPRINTER написав:подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...
Так в чем жесть то? Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать.
у меня выпало типа на выборочную проверку ... и фотку с паспортом покажи, в чат кинь
- так еще говрит, что-то вы не похожи - говорю люди на 16 лет с момента получения паспорта могут ищмениться ... зафзафоткался с заграном - вроде устроило ее и на все вопросы ответь еще ... по брату поднял - на его тел пришло смс, чтоб позвонил на 7776, звоню ... тоже допрос с пристрастием - что тока не спрашивали и когла у него ДР и когда у жены и всё что можно ... так что не всегда так как вы сказали ... до этого подывал у примата - все было как раз именно так "Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать"
это еще у вас не спросили сколько у вас детей... они детьми считают только несовершеннолетних и ответ мол одному - 10, а второму - 20 - это не правильный ответ , методом трех звонков выяснил правильный - это сказать кол-во несовершеннолетних. Потом прокололся с кодовым словом - гады мою фамилию втихаря вписали и блоканули карты с походом в отделение, но это было раньше. А сейчас понимаю - не помню какой в их анкете мейл был указан...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
[quote"[/quote] это еще у вас не спросили сколько у вас детей... они детьми считают только несовершеннолетних и ответ мол одному - 10, а второму - 20 - это не правильный ответ , методом трех звонков выяснил правильный - это сказать кол-во несовершеннолетних. Потом прокололся с кодовым словом - гады мою фамилию втихаря вписали и блоканули карты с походом в отделение, но это было раньше. А сейчас понимаю - не помню какой в их анкете мейл был указан...[/quote]*******Ну почти 1 в 1 как и у меня. Пришлось переться в отдел. Кодовое слово поменяли правда не знаю на какое.И мыло вписали то ,что к примату привязано. Спрашиваю у манагерки,что это за нах такой происходит и до каких пор издеваться будут? А она глазками клипает и говорит ,что "это беспредметный разговор" Харю сфоткала и иди мол отсюда. Кашляю как Лавров.