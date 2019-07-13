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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1286128712881289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 23:59

А вот по поводу лимита так смеяться будете, без гестапы поднял. Но это раньше было в аккурат после того как поломали и запустили так через 2 дня. Жму поднять, оно предложило как и всем,а я просто закрыл А24. На следующий день снова жму и закрыл. Дык в третий раз и подняло без мытарств всяких. Надоело им что ли? :mrgreen: А карты заблочили уже потом ,когда телефон себе пополнял.
Дядя Дима
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  #<1 ... 1286128712881289
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