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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2019 23:59
А вот по поводу лимита так смеяться будете, без гестапы поднял. Но это раньше было в аккурат после того как поломали и запустили так через 2 дня. Жму поднять, оно предложило как и всем,а я просто закрыл А24. На следующий день снова жму и закрыл. Дык в третий раз и подняло без мытарств всяких. Надоело им что ли? А карты заблочили уже потом ,когда телефон себе пополнял.
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