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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2019 23:59
А вот по поводу лимита так смеяться будете, без гестапы поднял. Но это раньше было в аккурат после того как поломали и запустили так через 2 дня. Жму поднять, оно предложило как и всем,а я просто закрыл А24. На следующий день снова жму и закрыл. Дык в третий раз и подняло без мытарств всяких. Надоело им что ли? А карты заблочили уже потом ,когда телефон себе пополнял.
Додано: Нед 14 лип, 2019 09:21
Коллеги, ранее, еще до зеленой карты, новым клиентам при открытии депо от 25К давали шаровую уни голд именную. А что сейчас дают и дают ли?
Может, есть какие способы получить на шару именную зекарту?
Додано: Нед 14 лип, 2019 09:58
Ну там давали как бы не за депозит, там давали уни для участия в кэшбек программе и получить эту карту можно было и за большие обороты по обычной уни, и за оплату комуналя, ну или за депо. Зеленку же выдают всем и просто так. Да не именную. Но зачем именная нужна? По крайней мере в Украине. Ни разу не сталкивался с такой ситуацией. А за границей кэшбек программа по зеленке вроде бы как не действует. Так в чем такая необходимость - подскажите несведущему .
Зы. Ну отвечая на ваш вопрос насколько я знаю именные зеленки сейчас выпускают только платные согласно тарифов. Может позже и будет послаблення, но пока в банке эмбоссинг дорогой, поскольку мало именных карт заказывают в принципе.
Додано: Нед 14 лип, 2019 10:25
Re: А-Банк
Здесь два момента. Рассматривал банку как вариант под депо и раз уж буду входить, то хочется какую-нибудь плюшку получить, а именная карта - нормальная плюшка)))
И второй момент. Учитывая, что нет платы за конвертацию и есть бесплатный безнальный вход, рассматриваю вариант подвязать такую карту к одному своему аккаунту на иностранном сайте, где требуется именно именная карта, по крайней мере, так указано в правилах сайта...
Додано: Нед 14 лип, 2019 10:26
Re: А-Банк
Пока не столкнулся с "покращенням" в виде неадекватного курса, планировал иногда использовать зарубежом.
Карта уни именная, хоть и дебетная. Курс, если бы не было покращень, лучше привата, моно.
А так пришлось юзать приват.
Для машины однозначно - кредитный бин,
для букинга (конкретного отеля) , как выяснилось, и неименная бы прошла. Хотя поначалу выглядело так, что могут попросить предъявить карту и сверить имя.
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