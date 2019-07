Додано: Нед 14 лип, 2019 10:41

Alpha1251 написав: Flamingo написав: Так в чем такая необходимость - подскажите несведущему . Так в чем такая необходимость - подскажите несведущему



Пока не столкнулся с "покращенням" в виде неадекватного курса, планировал иногда использовать зарубежом.

Карта уни именная, хоть и дебетная. Курс, если бы не было покращень, лучше привата, моно.



А так пришлось юзать приват.

Для машины однозначно - кредитный бин,

Ну за границей за авто я предпочитаю платить или налом (без данных карты - благо такие фирмы есть) , или валютной картой с кешбеком. А из опыта оплаты отелей через множество систем бронирования - показать в самом отеле в реале карту не просили ни разу. Хотя та же Агода всегда в ваучеры пишет, что надо физически карту иметь с собой. Но я когда-то давно платил приватовской интернеткой и специально уточнял у них что показать в отеле если карты физически нет. Они мне ответили типа Never mind - everything will be OK