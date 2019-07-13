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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1287128812891290>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 23:59

А вот по поводу лимита так смеяться будете, без гестапы поднял. Но это раньше было в аккурат после того как поломали и запустили так через 2 дня. Жму поднять, оно предложило как и всем,а я просто закрыл А24. На следующий день снова жму и закрыл. Дык в третий раз и подняло без мытарств всяких. Надоело им что ли? :mrgreen: А карты заблочили уже потом ,когда телефон себе пополнял.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 09:21

Коллеги, ранее, еще до зеленой карты, новым клиентам при открытии депо от 25К давали шаровую уни голд именную. А что сейчас дают и дают ли?

Может, есть какие способы получить на шару именную зекарту?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 09:58

  la9 написав:Коллеги, ранее, еще до зеленой карты, новым клиентам при открытии депо от 25К давали шаровую уни голд именную. А что сейчас дают и дают ли?

Может, есть какие способы получить на шару именную зекарту?

Ну там давали как бы не за депозит, там давали уни для участия в кэшбек программе и получить эту карту можно было и за большие обороты по обычной уни, и за оплату комуналя, ну или за депо. Зеленку же выдают всем и просто так. Да не именную. Но зачем именная нужна? По крайней мере в Украине. Ни разу не сталкивался с такой ситуацией. А за границей кэшбек программа по зеленке вроде бы как не действует. Так в чем такая необходимость - подскажите несведущему :).
Зы. Ну отвечая на ваш вопрос насколько я знаю именные зеленки сейчас выпускают только платные согласно тарифов. Может позже и будет послаблення, но пока в банке эмбоссинг дорогой, поскольку мало именных карт заказывают в принципе.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:25

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Но зачем именная нужна? По крайней мере в Украине. Ни разу не сталкивался с такой ситуацией. А за границей кэшбек программа по зеленке вроде бы как не действует. Так в чем такая необходимость - подскажите несведущему

Здесь два момента. Рассматривал банку как вариант под депо и раз уж буду входить, то хочется какую-нибудь плюшку получить, а именная карта - нормальная плюшка)))

И второй момент. Учитывая, что нет платы за конвертацию и есть бесплатный безнальный вход, рассматриваю вариант подвязать такую карту к одному своему аккаунту на иностранном сайте, где требуется именно именная карта, по крайней мере, так указано в правилах сайта...
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:26

Re: А-Банк

Flamingo написав:Так в чем такая необходимость - подскажите несведущему :).


Пока не столкнулся с "покращенням" в виде неадекватного курса, планировал иногда использовать зарубежом.
Карта уни именная, хоть и дебетная. Курс, если бы не было покращень, лучше привата, моно.

А так пришлось юзать приват.
Для машины однозначно - кредитный бин,
для букинга (конкретного отеля) , как выяснилось, и неименная бы прошла. Хотя поначалу выглядело так, что могут попросить предъявить карту и сверить имя.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:41

  Alpha1251 написав:
Flamingo написав:Так в чем такая необходимость - подскажите несведущему :).


Пока не столкнулся с "покращенням" в виде неадекватного курса, планировал иногда использовать зарубежом.
Карта уни именная, хоть и дебетная. Курс, если бы не было покращень, лучше привата, моно.

А так пришлось юзать приват.
Для машины однозначно - кредитный бин,
для букинга (конкретного отеля) , как выяснилось, и неименная бы прошла. Хотя поначалу выглядело так, что могут попросить предъявить карту и сверить имя.

Ну за границей за авто я предпочитаю платить или налом (без данных карты - благо такие фирмы есть) , или валютной картой с кешбеком. А из опыта оплаты отелей через множество систем бронирования - показать в самом отеле в реале карту не просили ни разу. Хотя та же Агода всегда в ваучеры пишет, что надо физически карту иметь с собой. Но я когда-то давно платил приватовской интернеткой и специально уточнял у них что показать в отеле если карты физически нет. Они мне ответили типа Never mind - everything will be OK :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:43

  Amid написав:Подскажите немного по зелёной карте, я не клиент А-Банка:
1. Сумма к погашению и минплатёж видны в мобильном приложении, как у мони?
2. При покупках в смс кэшбэк казывается, как у ТАСа?
3. Мобильно приложение позволяет гасить задолженность с других карт, как у мони?
4. Входящий СЭП бесплатен?
5. Свои можно вывести без комиссии каким-либо способом, например, через ощадник и кассу? (Я не клиент приватбанка).
6. Какие ещё продукты следует рекомендуется открыть к зелёной карте для облегчения обслуживания, если интересует только зелёная карта (КДВ, например, или что-то ещё в этом роде).
7. Сколько времени занимает выпуск карты и утверждение кредитного лимита, если нужна неименная карта.
8. Неименная карта с чипом и пейпасс?
9.Где можно посмотреть перечень МСС по категориям?
10. Кэшбэк начисляется в месяц до 500, но:
10.а. КБ можно накапливать как в моне и в один прекрасный момент вывести 5000
10.б. Лимит на вывод КБ 500 гривен/мес как в ТАСе, т.е. больше лимита в календарный месяц не вывести.


Ладно, попробуем с другой стороны, раз информации мало.
Может кто-либо глянуть в приложении и подсказать, МСС 5533 кошерный для А-банка?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:52

  Amid написав:Ладно, попробуем с другой стороны, раз информации мало.
Может кто-либо глянуть в приложении и подсказать, МСС 5533 кошерный для А-банка?


5533 - Автозапчасти и аксессуары
Входит в группу "Авто и АЗС" у А-банка.Т.е. очень даже кошерный :)
Кстати, у А-банка очень шикарно группы поукомплектованы, гораздо лучше, чем у Альфы и немножечко лучше, чем у Монобанка.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:53

Искатель
Спасибо, значит будем оформлять
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 11:54

Переоформление депозитов с бонусом за продление в А24 не работает после "покращення" А24?
Клиент_
 
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