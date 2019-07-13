Додано: Нед 14 лип, 2019 09:58

la9 написав: Коллеги, ранее, еще до зеленой карты, новым клиентам при открытии депо от 25К давали шаровую уни голд именную. А что сейчас дают и дают ли?



Может, есть какие способы получить на шару именную зекарту? Коллеги, ранее, еще до зеленой карты, новым клиентам при открытии депо от 25К давали шаровую уни голд именную. А что сейчас дают и дают ли?Может, есть какие способы получить на шару именную зекарту?

Ну там давали как бы не за депозит, там давали уни для участия в кэшбек программе и получить эту карту можно было и за большие обороты по обычной уни, и за оплату комуналя, ну или за депо. Зеленку же выдают всем и просто так. Да не именную. Но зачем именная нужна? По крайней мере в Украине. Ни разу не сталкивался с такой ситуацией. А за границей кэшбек программа по зеленке вроде бы как не действует. Так в чем такая необходимость - подскажите несведущемуЗы. Ну отвечая на ваш вопрос насколько я знаю именные зеленки сейчас выпускают только платные согласно тарифов. Может позже и будет послаблення, но пока в банке эмбоссинг дорогой, поскольку мало именных карт заказывают в принципе.