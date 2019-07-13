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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1287128812891290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:08

Re: А-Банк

Господа, заканчивается годовой под 17,5. При продлении будет 18 или 18,5%?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:15

логан1919
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:15

Re: А-Банк

  Клиент_ написав:Переоформление депозитов с бонусом за продление в А24 не работает после "покращення" А24?

В мобайле оно никогда и не работало. В десктопе - не работает. По крейней мере пока. В отделениях еще недавно работало, правда при этом меняется способ заключения договора (вместо и-нета - становится отделение). Но было несколько сообщений, что в отделении переоформление тоже не работало :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:20

  Flamingo написав:
  Клиент_ написав:Переоформление депозитов с бонусом за продление в А24 не работает после "покращення" А24?

В мобайле оно никогда и не работало. В десктопе - не работает. По крейней мере пока. В отделениях еще недавно работало, правда при этом меняется способ заключения договора (вместо и-нета - становится отделение). Но было несколько сообщений, что в отделении переоформление тоже не работало :(

в десктопе хотел пореоформить закончившийся 3 мес. на 12.
В эдж не работало, плпробовал в хром.
Сначала неск.раз было техсообщение что-то типа ошибка ява с базой Скрудж. Почистил кэш и теперь после выбора срока, условий, на стадии справки о системе гарантирования показывает только "отмена".
поддержка пишет пришлите скрин и дальше отмораживается, не отвечает на другие вопросы

ps расторгнуть в А24 тоже не дает. вот это номер...
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:26

Re: А-Банк

  Клиент_ написав:на стадии справки о системе гарантирования показывает только "отмена".


одна кнопочка, Карл! (вірніше її відсутність) і все пішло шкереберть...

підтримка в чаті відверто глумиться на АБ-ківцями.

мені наприклад показуавти скріншон, де ця кнопка Є!
а їм свій - де нема
на цьому й розійшлись
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:26

Re: А-Банк

Пополнение депо на любую сумму или сломали уже?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:06

Re: А-Банк

  Amid написав:7. Сколько времени занимает выпуск карты и утверждение кредитного лимита, если нужна неименная карта.
Для клиента с нуля до 30 минут. Счёт ввёл от открытые двери в отделение.

После выпуска карты наличие кредлима известно на протяжении 5 минут.
MASolomko
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