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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лип, 2019 12:08
Re: А-Банк
Господа, заканчивается годовой под 17,5. При продлении будет 18 или 18,5%?
Додано: Нед 14 лип, 2019 12:15
логан1919
поточна ставка +1%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 лип, 2019 12:15
Re: А-Банк
В мобайле оно никогда и не работало. В десктопе - не работает. По крейней мере пока. В отделениях еще недавно работало, правда при этом меняется способ заключения договора (вместо и-нета - становится отделение). Но было несколько сообщений, что в отделении переоформление тоже не работало
Додано: Нед 14 лип, 2019 12:20
в десктопе хотел пореоформить закончившийся 3 мес. на 12.
В эдж не работало, плпробовал в хром.
Сначала неск.раз было техсообщение что-то типа ошибка ява с базой Скрудж. Почистил кэш и теперь после выбора срока, условий, на стадии справки о системе гарантирования показывает только "отмена".
поддержка пишет пришлите скрин и дальше отмораживается, не отвечает на другие вопросы
ps расторгнуть в А24 тоже не дает. вот это номер...
Додано: Нед 14 лип, 2019 14:26
Re: А-Банк
одна кнопочка, Карл! (вірніше її відсутність) і все пішло шкереберть...
підтримка в чаті відверто глумиться на АБ-ківцями.
мені наприклад показуавти скріншон, де ця кнопка Є!
а їм свій - де нема
на цьому й розійшлись
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 лип, 2019 16:26
Re: А-Банк
Пополнение депо на любую сумму или сломали уже?
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:06
Re: А-Банк
Додано: Нед 14 лип, 2019 18:22
Додано: Пон 15 лип, 2019 05:09
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