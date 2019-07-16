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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1288128912901291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:53

Re: А-Банк

  greenozon написав:підтримка в чаті відверто глумиться на АБ-ківцями.


Не то слово - пытаюсь спросить о продлении, меня спрашиваю за депозит.
Копирую номер счета 2630*******05, чел переспрашивает -

Уточните пожалуйста название и срок?
что "строковый на 3 мис " более информативно чем счет 2630**********05????
Таки вот дела.

************************
После 40 минут битвы - ответ - "Данная функция недоступна"
Дякую за увагу.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:51

Re: А-Банк

  Goodman написав:После 40 минут битвы - ответ - "Данная функция недоступна"
Дякую за увагу.


Повбивав би (с)

а ще особливо глумить їх коронна фраза в кінці - чим я можу вам ще допомогти :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:07

  greenozon написав:
  Goodman написав:После 40 минут битвы - ответ - "Данная функция недоступна"
Дякую за увагу.


Повбивав би (с)

а ще особливо глумить їх коронна фраза в кінці - чим я можу вам ще допомогти :)

після коронної фрази запрошуєте на особисту зустріч, міцно тримаючи в памяті свою фразу (Повбивав би (с))

залишиться тільки один :lol:
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:15

Да,они тупо глумятся. Жаль браткам Суркисянам донести нельзя инфу. Это настоящий саботаж, не работает буквально ничего,не пополнить ,не переоформить ,не снять и даже свиню не покормить. Вечером начал снимать окончившийся депо, лимит 1 т. 5 раз снял и заблокировали карту. Снова теперь переться в отдел (только на прошлой неделе был для разблокирования после пополнения телефона).Негодяи.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:14

господа ... пару вопросов ..

1) кредитки тока дают зеленые теперь? уни уже не дают?
2) если в примате бесплатная голда а-банка уже не дает бесплатной голды?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:26

  IMPRINTER написав:2) если в примате бесплатная голда а-банка уже не дает бесплатной голды?

мне по наличию голд в ПриватБанке голд в А-банке не дали, дали за депозит свыше 10к
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:04

  IMPRINTER написав:господа ... пару вопросов ..

1) кредитки тока дают зеленые теперь? уни уже не дают?
2) если в примате бесплатная голда а-банка уже не дает бесплатной голды?

1. По словам сотрудника банка - провели "ребрендинг" и уни больше не актуально.
2. "Близнецов" разделили основательно. Доступа в "старую" базу нету. Поэтому любые заслуги перед "крокодилом" у "бразерсов" уже просто не существуют.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:59

Re: А-Банк

С зелёной карты оплата в долларах проведена по курсу 26.74 грн за доллар. серьёзно?))) в чате сваливают на платёжной систему)))
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:59

Flamingo

ну тем не менее для примата карты а банка как полуродные ... т.е. и не как родная но и не как чужак ... по карте а банка примат определяет тебя если ее всунуть в тумбу.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:39

  IMPRINTER написав:Flamingo

ну тем не менее для примата карты а банка как полуродные ... т.е. и не как родная но и не как чужак ... по карте а банка примат определяет тебя если ее всунуть в тумбу.

Ну это как бы логично - ведь у а-банки договоренность о пополнении их карт через тумбы бесплатно, поэтому для этого в свою базу к отдельным данным доступ привату даден. Но это движение лишь в одну сторону. По крайней мере меня а-банк спустя пол-года после разделения стал постоянно задалбывать при каждом посещении назвать им номер телепона моей супруги, который к следующему посещению обязательно опять пропадал. А в приватовской базу был и номер и супруга как клиент. Так вот в прошлом месяце она наконец в а-банке открыла карту и хотя в Привате у нее все голд - тут кдв выдали обычную,да и бин зеленки бьется ни как преумиум класс.
Flamingo
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