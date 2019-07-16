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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 05:56
makor06 написав:
С зелёной карты оплата в долларах проведена по курсу 26.74 грн за доллар. серьёзно?))) в чате сваливают на платёжной систему)))
Уже месяц как курс обмена и курс для оплаты отличается. Оформите Уни в долларах, меняйте нужную сумму онлайн и платите.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 07:26
Есть какая-либо тропинка, чтобы вывести свои без комиссии с зелёной карты? Желательно по безналу.
Можно в личку.
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Amid
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