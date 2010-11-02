Уже месяц как курс обмена и курс для оплаты отличается. Оформите Уни в долларах, меняйте нужную сумму онлайн и платите.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 05:56
Додано: Сер 17 лип, 2019 07:26
Re: А-Банк
Есть какая-либо тропинка, чтобы вывести свои без комиссии с зелёной карты? Желательно по безналу.
Можно в личку.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:10
Проценты по валютным депозитам
Сегодня обратил внимание, что по моим валютным депозитам, открытым в июне, не начисляются и не выплачиваются проценты. Суммы депозитов маленькие, процентов должны были выплатить всего несколько центов, но тем не менее(
Похоже, что при обновлении системы в А-Банке, поломали все, что только смогли. До того, что еще работает, просто руки обновляльщиков не дошли.
Поверьте начисление процентов по своим депозитам.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:25
По двухгривневых депо все начисляется и выплачивается (2-3 коп. в месяц) . А в валюте какой тут смысл депо иметь?
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:53
А СЕП з зеленої в якій ціні?
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