Додано: Сер 17 лип, 2019 11:49

pfauter написав: Оформите Уни в долларах, меняйте нужную сумму онлайн и платите. Оформите Уни в долларах, меняйте нужную сумму онлайн и платите.

Уважаемые, кто реально менял гривну на доллар онлайн в мобильном приложении(десктопная версия не содержит обменную опцию), подскажите -0,5% снимается ли при обмене с гривневой любой карты на долларовую КДВ.У них как в Привате одна операция обмена в суткиСумма до 150000 в сутки как по положениям НБУ, а то встречаются посты с тем, что это в месяц и вообще по 1 тысяче гривен отдают.Что же там реально с ликвидностьюПолученную на карту валюту в кассе забрать как, предзаказ за день, два, неделю.Встречал, что вместо выдачи могут заблокировать карту на достаточно длительный срок и глумиться и отфутболивать по кругу.Кто реально всё это делал, напишите так ли всё плохо или то страшилки и случайности.