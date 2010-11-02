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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1290129112921293>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 05:56

  makor06 написав:С зелёной карты оплата в долларах проведена по курсу 26.74 грн за доллар. серьёзно?))) в чате сваливают на платёжной систему)))

Уже месяц как курс обмена и курс для оплаты отличается. Оформите Уни в долларах, меняйте нужную сумму онлайн и платите.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:26

Re: А-Банк

Есть какая-либо тропинка, чтобы вывести свои без комиссии с зелёной карты? Желательно по безналу.
Можно в личку.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:10

Проценты по валютным депозитам

Сегодня обратил внимание, что по моим валютным депозитам, открытым в июне, не начисляются и не выплачиваются проценты. Суммы депозитов маленькие, процентов должны были выплатить всего несколько центов, но тем не менее(
Похоже, что при обновлении системы в А-Банке, поломали все, что только смогли. До того, что еще работает, просто руки обновляльщиков не дошли.
Поверьте начисление процентов по своим депозитам.
riwalir
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:25

  riwalir написав:Сегодня обратил внимание, что по моим валютным депозитам, открытым в июне, не начисляются и не выплачиваются проценты. Суммы депозитов маленькие, процентов должны были выплатить всего несколько центов, но тем не менее(
Похоже, что при обновлении системы в А-Банке, поломали все, что только смогли. До того, что еще работает, просто руки обновляльщиков не дошли.
Поверьте начисление процентов по своим депозитам.

По двухгривневых депо все начисляется и выплачивается (2-3 коп. в месяц) . А в валюте какой тут смысл депо иметь?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:53

  Amid написав:Есть какая-либо тропинка, чтобы вывести свои без комиссии с зелёной карты? Желательно по безналу.
Можно в личку.

А СЕП з зеленої в якій ціні?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:22

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Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:06

  Amid написав:Квесторе_поверніться
Говорят 1% минимум 3 грн

Тоді карта лише на вхід для поповнення депо за свої...мабуть.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  pfauter написав: Оформите Уни в долларах, меняйте нужную сумму онлайн и платите.

Уважаемые, кто реально менял гривну на доллар онлайн в мобильном приложении(десктопная версия не содержит обменную опцию), подскажите -0,5% снимается ли при обмене с гривневой любой карты на долларовую КДВ. :?: У них как в Привате одна операция обмена в сутки :?: Сумма до 150000 в сутки как по положениям НБУ, а то встречаются посты с тем, что это в месяц и вообще по 1 тысяче гривен отдают.Что же там реально с ликвидностью :?: Полученную на карту валюту в кассе забрать как, предзаказ за день, два, неделю.Встречал, что вместо выдачи могут заблокировать карту на достаточно длительный срок и глумиться и отфутболивать по кругу.Кто реально всё это делал, напишите так ли всё плохо или то страшилки и случайности.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:04

  Кучинелли написав:
  pfauter написав: Оформите Уни в долларах, меняйте нужную сумму онлайн и платите.

Уважаемые, кто реально менял гривну на доллар онлайн в мобильном приложении(десктопная версия не содержит обменную опцию), подскажите -0,5% снимается ли при обмене с гривневой любой карты на долларовую КДВ. :?: У них как в Привате одна операция обмена в сутки :?: Сумма до 150000 в сутки как по положениям НБУ, а то встречаются посты с тем, что это в месяц и вообще по 1 тысяче гривен отдают.Что же там реально с ликвидностью :?: Полученную на карту валюту в кассе забрать как, предзаказ за день, два, неделю.Встречал, что вместо выдачи могут заблокировать карту на достаточно длительный срок и глумиться и отфутболивать по кругу.Кто реально всё это делал, напишите так ли всё плохо или то страшилки и случайности.

Тільки но глянув свою виписку, так от:
1) р2р у гривні на КУні заходило кількома траншами до 14999 грн без комісій;
2) на доларову КДВ міняв двома сумами по 1 к$ знову без комісій;
3) ліміт у 150 кгрн відповідно не перевищував;
4) у новому софті дівчата казали, що замовлення готівки просто відсутнє, але мені фартануло одразу висмикнути, бо були в касі, хоч кажуть, що працюють лише з приносу...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:11

Re: А-Банк

  kreuz написав:Тільки но глянув свою виписку, так от: 1) р2р у гривні на КУні заходило кількома траншами до 14999 грн без комісій; 2) на доларову КДВ міняв двома сумами по 1 к$ знову без комісій; 3) ліміт у 150 кгрн відповідно не перевищував; 4) у новому софті дівчата казали, що замовлення готівки просто відсутнє, але мені фартануло одразу висмикнути, бо були в касі, хоч кажуть, що працюють лише з приносу...


Из Вашего ответа для меня важно, что Вы делали в сутки две операции.В Привате можно только одну.В описании КДВ говорится, что без комиса зачисление только с депозита.Получается, что при обмене тоже комиса нет.Собственно вопрос по колличеству операций предполагал попробовать обменять маленькую сумму, убедиться что нет комиссиии и потом обменять основную сумму.150 в день или в месяц остался под вопросом.Ну и не сложно догадаться, что на 150 валютную сумму однозначно прийдётся заказывать.Дело в том, что в банке курс достаточно приемлимый, а в онлайне обычно ещё на 5 коп меньше.Т о вполне можно воспользоваться .
Кучинелли
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