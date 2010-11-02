Уже месяц как курс обмена и курс для оплаты отличается. Оформите Уни в долларах, меняйте нужную сумму онлайн и платите.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 05:56
Додано: Сер 17 лип, 2019 07:26
Re: А-Банк
Есть какая-либо тропинка, чтобы вывести свои без комиссии с зелёной карты? Желательно по безналу.
Можно в личку.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:10
Проценты по валютным депозитам
Сегодня обратил внимание, что по моим валютным депозитам, открытым в июне, не начисляются и не выплачиваются проценты. Суммы депозитов маленькие, процентов должны были выплатить всего несколько центов, но тем не менее(
Похоже, что при обновлении системы в А-Банке, поломали все, что только смогли. До того, что еще работает, просто руки обновляльщиков не дошли.
Поверьте начисление процентов по своим депозитам.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:25
По двухгривневых депо все начисляется и выплачивается (2-3 коп. в месяц) . А в валюте какой тут смысл депо иметь?
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:53
А СЕП з зеленої в якій ціні?
За Голос...наш голос
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:06
Тоді карта лише на вхід для поповнення депо за свої...мабуть.
За Голос...наш голос
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:49
Уважаемые, кто реально менял гривну на доллар онлайн в мобильном приложении(десктопная версия не содержит обменную опцию), подскажите -0,5% снимается ли при обмене с гривневой любой карты на долларовую КДВ. У них как в Привате одна операция обмена в сутки Сумма до 150000 в сутки как по положениям НБУ, а то встречаются посты с тем, что это в месяц и вообще по 1 тысяче гривен отдают.Что же там реально с ликвидностью Полученную на карту валюту в кассе забрать как, предзаказ за день, два, неделю.Встречал, что вместо выдачи могут заблокировать карту на достаточно длительный срок и глумиться и отфутболивать по кругу.Кто реально всё это делал, напишите так ли всё плохо или то страшилки и случайности.
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:04
Тільки но глянув свою виписку, так от:
1) р2р у гривні на КУні заходило кількома траншами до 14999 грн без комісій;
2) на доларову КДВ міняв двома сумами по 1 к$ знову без комісій;
3) ліміт у 150 кгрн відповідно не перевищував;
4) у новому софті дівчата казали, що замовлення готівки просто відсутнє, але мені фартануло одразу висмикнути, бо були в касі, хоч кажуть, що працюють лише з приносу...
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:11
Re: А-Банк
Из Вашего ответа для меня важно, что Вы делали в сутки две операции.В Привате можно только одну.В описании КДВ говорится, что без комиса зачисление только с депозита.Получается, что при обмене тоже комиса нет.Собственно вопрос по колличеству операций предполагал попробовать обменять маленькую сумму, убедиться что нет комиссиии и потом обменять основную сумму.150 в день или в месяц остался под вопросом.Ну и не сложно догадаться, что на 150 валютную сумму однозначно прийдётся заказывать.Дело в том, что в банке курс достаточно приемлимый, а в онлайне обычно ещё на 5 коп меньше.Т о вполне можно воспользоваться .
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