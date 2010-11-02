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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1290129112921293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:15

Re: А-Банк

Якось так, я тоді впіймав по 25.7731 наче, здається десь про то писав...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:17

  Кучинелли написав:150 в день или в месяц остался под вопросом.Ну и не сложно догадаться, что на 150 валютную сумму однозначно прийдётся заказывать.


150 000 грн в эквиваленте за сутки.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:22

  Искатель написав:
  Кучинелли написав:150 в день или в месяц остался под вопросом.Ну и не сложно догадаться, что на 150 валютную сумму однозначно прийдётся заказывать.


150 000 грн в эквиваленте за сутки.

По закону конечно, я знаю.Но по самоуправству банка можно и в месяц :D Где сейчас правду искать...Негде.Не хочется попасть на блокировку и долгое доказательство, что ты не верблюд.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:24

  Кучинелли написав:
  Искатель написав:
  Кучинелли написав:150 в день или в месяц остался под вопросом.Ну и не сложно догадаться, что на 150 валютную сумму однозначно прийдётся заказывать.


150 000 грн в эквиваленте за сутки.

По закону конечно, я знаю.Но по самоуправству банка можно и в месяц :D Где сейчас правду искать...Негде.Не хочется попасть на блокировку и долгое доказательство, что ты не верблюд.

Не совсем понял, что Вы хотите. Ежедневно менять по 150к? :) Тогда возможны вопросы. Но там далеко не всегда лучшие курсы.
Если серьезно интересует онлайн-валютообмен, начинайте дружить с:
1. Альфой
2. Таскомбанком
3. Конкордом
4. Монобанком
ну и этим, конечно. И затем выбирайте, где лучше курсы.
А-банк далеко не самая крупная звезда на этом небосклоне.
Искатель
 
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