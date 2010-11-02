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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:15
Якось так, я тоді впіймав по 25.7731 наче, здається десь про то писав...
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kreuz
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:17
Кучинелли написав:
150 в день или в месяц остался под вопросом.Ну и не сложно догадаться, что на 150 валютную сумму однозначно прийдётся заказывать.
150 000 грн в эквиваленте за сутки.
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Искатель
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:22
Искатель написав: Кучинелли написав:
150 в день или в месяц остался под вопросом.Ну и не сложно догадаться, что на 150 валютную сумму однозначно прийдётся заказывать.
150 000 грн в эквиваленте за сутки.
По закону конечно, я знаю.Но по самоуправству банка можно и в месяц
Где сейчас правду искать...Негде.Не хочется попасть на блокировку и долгое доказательство, что ты не верблюд.
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Кучинелли
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:24
Кучинелли написав: Искатель написав: Кучинелли написав:
150 в день или в месяц остался под вопросом.Ну и не сложно догадаться, что на 150 валютную сумму однозначно прийдётся заказывать.
150 000 грн в эквиваленте за сутки.
По закону конечно, я знаю.Но по самоуправству банка можно и в месяц
Где сейчас правду искать...Негде.Не хочется попасть на блокировку и долгое доказательство, что ты не верблюд.
Не совсем понял, что Вы хотите. Ежедневно менять по 150к?
Тогда возможны вопросы. Но там далеко не всегда лучшие курсы.
Если серьезно интересует онлайн-валютообмен, начинайте дружить с:
1. Альфой
2. Таскомбанком
3. Конкордом
4. Монобанком
ну и этим, конечно. И затем выбирайте, где лучше курсы.
А-банк далеко не самая крупная звезда на этом небосклоне.
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Искатель
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Ой+
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