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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:15
Re: А-Банк
Якось так, я тоді впіймав по 25.7731 наче, здається десь про то писав...
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:17
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:22
По закону конечно, я знаю.Но по самоуправству банка можно и в месяц Где сейчас правду искать...Негде.Не хочется попасть на блокировку и долгое доказательство, что ты не верблюд.
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:24
Не совсем понял, что Вы хотите. Ежедневно менять по 150к? Тогда возможны вопросы. Но там далеко не всегда лучшие курсы.
Если серьезно интересует онлайн-валютообмен, начинайте дружить с:
1. Альфой
2. Таскомбанком
3. Конкордом
4. Монобанком
ну и этим, конечно. И затем выбирайте, где лучше курсы.
А-банк далеко не самая крупная звезда на этом небосклоне.
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:07
Re: А-Банк
Оформил успешно зелёную. Рефералка работает.
Компетентность горячки на уровне ТАСа, может даже ниже. Оформление заняло не 15 минут, а минут 40. В отделение была очередь страждущих получить Зелёную карту. Дополнительных документов при оформлении не взяли (справки там, загранпаспорта, выписки с других банков, техпаспорта на автомобили и проч.), что зря, придётся второй раз это всё тащить, если КЛ не нальют.
Вот остался вопрос, через сколько времени после получения карты утверждают кредитный лимит? И если банк решил установить лимит 0 - присылает СМС о нулевом лимите или забивают?
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:12
Подскажите как с приватовской уни пополнить зеленую карту дешевле всего? Без посещения банков и терминалов.
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:27
З УніПриват хіба за свої СЕП не 3 грн?
За Голос...наш голос
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:28
Re: А-Банк
СЭПом за 3 грн. Уйдёт на следующий день.
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:35
Спасибо! Но что то реквизиты найти не могу. Где смотреть? В веб версии А24 ошибку выдает где реквизиты.
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:41
Якісь такі завалялись
Получатель: ПАТ "А-БАНК"
Код получателя (ОКПО, ЕГРПОУ): 14360080
Код банка получателя (МФО): 307770
Счет получателя: 29244825503000
Назначение платежа: для пополнения карты № (номер карты), Ваши Ф. И. О. и ИНН.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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