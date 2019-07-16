Додано: Сер 17 лип, 2019 16:59

Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?

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