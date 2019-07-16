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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1291129212931294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:45

Re: А-Банк

barborys написав:Спасибо! Но что то реквизиты найти не могу. Где смотреть? В веб версии А24 ошибку выдает где реквизиты.
В мобильном приложении- реквизиты карты.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:59

Re: А-Банк

Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:09

  Oktawa написав:Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?

Не предоставит инфу, заблокируют.
Если уже такое дело пошло, то тут предоставления доков обезательно и без вариантов, просто так не отстанут.
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:29

  Oktawa написав:Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?

Дзвінок це не спосіб... інші банки цидули присилають шо вони хочуть від імярека.
По телефону можна неправильно зрозуміти.
Шо значить письмо на імя банки?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?

Дзвінок це не спосіб... інші банки цидули присилають шо вони хочуть від імярека.
По телефону можна неправильно зрозуміти.
Шо значить письмо на імя банки?

Сотрудник банка пояснила, что письмо в произвольной форме с ответами на вопросы по прилагаемому списку: указать источники происхождения средств, реквизиты других банков, где имеются счета и т.д. Неужели сумма 150000 x 4 за 4 месяца настолько огромна, что вызывает подозрение?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:54

Re: А-Банк

  Oktawa написав:Неужели сумма 150000 x 4 за 4 месяца настолько огромна, что вызывает подозрение?

Банка може самостійно визначатись які суми моніторити.
Лист банку вислати по пошті чи передати в відділення?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:55

банку простіше вигнати клієнта ніж отримати багатомільйонний штраф від регулятора за недотримання чинних постанов НБУ (фінмон від 150К грн)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:59

  greenozon написав:банку простіше вигнати клієнта ніж отримати багатомільйонний штраф від регулятора за недотримання чинних постанов НБУ (фінмон від 150К грн)

Це яка банка за фізика в межах 1 млн грн штраф отримувала?
Більш менш грошовитих клієнтів банка зацікавлена зубами тримати.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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і не одна і не один раз
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greenozon
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Штрафы НБУ выписывает явно не за свинорыльство (в местном понимании)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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