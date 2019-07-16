В мобильном приложении- реквизиты карты.barborys написав:Спасибо! Но что то реквизиты найти не могу. Где смотреть? В веб версии А24 ошибку выдает где реквизиты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:45
Re: А-Банк
В мобильном приложении- реквизиты карты.
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:59
Re: А-Банк
Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:09
Не предоставит инфу, заблокируют.
Если уже такое дело пошло, то тут предоставления доков обезательно и без вариантов, просто так не отстанут.
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:29
Дзвінок це не спосіб... інші банки цидули присилають шо вони хочуть від імярека.
По телефону можна неправильно зрозуміти.
Шо значить письмо на імя банки?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:43
Сотрудник банка пояснила, что письмо в произвольной форме с ответами на вопросы по прилагаемому списку: указать источники происхождения средств, реквизиты других банков, где имеются счета и т.д. Неужели сумма 150000 x 4 за 4 месяца настолько огромна, что вызывает подозрение?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:54
Re: А-Банк
Банка може самостійно визначатись які суми моніторити.
Лист банку вислати по пошті чи передати в відділення?
За Голос...наш голос
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:55
банку простіше вигнати клієнта ніж отримати багатомільйонний штраф від регулятора за недотримання чинних постанов НБУ (фінмон від 150К грн)
+50грн !
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:59
Це яка банка за фізика в межах 1 млн грн штраф отримувала?
Більш менш грошовитих клієнтів банка зацікавлена зубами тримати.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:09
і не одна і не один раз
+50грн !
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:26
Штрафы НБУ выписывает явно не за свинорыльство (в местном понимании)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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