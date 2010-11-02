менять кредитные на доллары? отличная идея))
а вообще оформили в результате заявку в тех отдел - уже месяц считает по 26.74 хотя курс карточный например вчера был 26.04 )) а было и ниже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 22:34
менять кредитные на доллары? отличная идея))
а вообще оформили в результате заявку в тех отдел - уже месяц считает по 26.74 хотя курс карточный например вчера был 26.04 )) а было и ниже.
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