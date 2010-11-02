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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1292129312941295

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:34

  pfauter написав:Уже месяц как курс обмена и курс для оплаты отличается. Оформите Уни в долларах, меняйте нужную сумму онлайн и платите.

менять кредитные на доллары? отличная идея))

а вообще оформили в результате заявку в тех отдел - уже месяц считает по 26.74 хотя курс карточный например вчера был 26.04 )) а было и ниже.
makor06
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