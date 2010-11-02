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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:49

Re: А-Банк

Подскажите пожалуйста, банкоматы приватбанка обслуживают карты а-банка как свои ? Имеется ввиду по лимитам и процентам за снятие наличных.
Вынужден менять банк так как приватбанк заблокировал все счета сославшись на закон Украины "Про банки и банковскую деятельность..." ст. 64 часть первая ст.10. Пришлось принудительно вывести все деньги на другой банк (не а-банк).
И еще вопрос - если переводить/получать в онлайне через приложение а-банка или их основной сайт на карту приватбанка, насколько быстро идут переводы по сравнеию с приватом ?
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:34

  pfauter написав:Уже месяц как курс обмена и курс для оплаты отличается. Оформите Уни в долларах, меняйте нужную сумму онлайн и платите.

менять кредитные на доллары? отличная идея))

а вообще оформили в результате заявку в тех отдел - уже месяц считает по 26.74 хотя курс карточный например вчера был 26.04 )) а было и ниже.
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:40

Re: А-Банк

  Karmik написав:банкоматы приватбанка обслуживают карты а-банка как свои ? Имеется ввиду по лимитам и процентам за снятие наличных.


АБ має договір (все ще) із ПБ
тому наразі так.
знімати із КДВ під 0%, закидати через ТСО (на Уні) під 0% (маючи карту АБ)

а що ви такого зробили ПБ що він вас копнув жостко?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:03

Re: А-Банк

Позавчера решил трохи позадрачивать поддержку через официальную страничку в фейсбуке. Пишу, так мол и так, желаю пререоформить закончившийся шестимесячный депо на год, а система абанка24 не дает. Вот вам скриншотец соответствующий, где активна только кнопка "Отменить". Поддержка сказала, проверяем информацию и замолчала навсегда.
На следующий день пишу снова, как там мой вопросишко? Они отвечают: так депозит можно переоформить только на бОльший срок, а на месяц никак невозможно. Я говорю, не надо мне на месяц, я на год хочу. Ладно, говорят, вот вам номер заявочки, ждите, свяжутся с вами.
Через полчасика где-то перезванивает мне на телефон барышня и говорит: по вашей заявке информация такая - депозит ваш шестимесячный окончившийся можно переоформить только на бОльший срок, то есть на год, а на месяц - никак нельзя. Знаю, говорю, только мне на месяц и не надо, я именно на год и хочу. Ладно, говорит, ждите... Вот жду...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:28

  Ferlakur написав:Позавчера решил трохи позадрачивать поддержку через официальную страничку в фейсбуке. Пишу, так мол и так, желаю пререоформить закончившийся шестимесячный депо на год, а система абанка24 не дает. Вот вам скриншотец соответствующий, где активна только кнопка "Отменить". Поддержка сказала, проверяем информацию и замолчала навсегда.
На следующий день пишу снова, как там мой вопросишко? Они отвечают: так депозит можно переоформить только на бОльший срок, а на месяц никак невозможно. Я говорю, не надо мне на месяц, я на год хочу. Ладно, говорят, вот вам номер заявочки, ждите, свяжутся с вами.
Через полчасика где-то перезванивает мне на телефон барышня и говорит: по вашей заявке информация такая - депозит ваш шестимесячный окончившийся можно переоформить только на бОльший срок, то есть на год, а на месяц - никак нельзя. Знаю, говорю, только мне на месяц и не надо, я именно на год и хочу. Ладно, говорит, ждите... Вот жду...
Сегодня пытался переоформить с 6 мес на год. Ситуация идентичная вашей, за одним исключением - звонить в поддержку не буду - зачем тратить свое время на пустые обещания и надежды. Данная ситуация длится уже больше месяца, просто банк ПРЕДНАМЕРЕННО таким "ГНИЛЫМ СПОСОБОМ" не хочет продлевать депозиты, придумывая каждый раз новую легенду, А БЫТЬ КЛОУНОМ Я НЕ ЖЕЛАЮ.
В связи с неуважением банка, переразмещаю фонд в другом банке.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:42

  lwa написав: банк ПРЕДНАМЕРЕННО таким "ГНИЛЫМ СПОСОБОМ" не хочет продлевать депозиты, придумывая каждый раз новую легенду,

Особый цинизм - по телефону говорят, мол, вы можете пойти в отделение и вам все сделают, но это ж вам неудобно, так что вы подождите, лучшие люди делают все возможное :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:45

Re: А-Банк

  Ferlakur написав:Они отвечают: так депозит можно переоформить только на бОльший срок, а на месяц никак невозможно.


Нагадало Райкіна "Насосы и колеса" :)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:56

Re: А-Банк

  Amid написав:Вот остался вопрос, через сколько времени после получения карты утверждают кредитный лимит?
Получил ПИН-код, 5 минут и был известен кредитный лимит.

А так могут 3 мариновать.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:20

  greenozon написав:
  Karmik написав:банкоматы приватбанка обслуживают карты а-банка как свои ? Имеется ввиду по лимитам и процентам за снятие наличных.


АБ має договір (все ще) із ПБ
тому наразі так.
знімати із КДВ під 0%, закидати через ТСО (на Уні) під 0% (маючи карту АБ)

Все так, но только относительно лимитов приват по кдв АБанки больше 1000 за раз не выдаёт. Сделать можно 15 подходов подряд после чего появится надпись "банкомат устройство для снятия небольших сумм - идите в сад".
Раньше выдавало до 20000 за раз (если банкомат загружен 500тками),после чего следующую двадцатку давало снять кажется через 6 часов
Flamingo
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