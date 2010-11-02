Додано: Чет 18 лип, 2019 08:03

Позавчера решил трохи позадрачивать поддержку через официальную страничку в фейсбуке. Пишу, так мол и так, желаю пререоформить закончившийся шестимесячный депо на год, а система абанка24 не дает. Вот вам скриншотец соответствующий, где активна только кнопка "Отменить". Поддержка сказала, проверяем информацию и замолчала навсегда.

На следующий день пишу снова, как там мой вопросишко? Они отвечают: так депозит можно переоформить только на бОльший срок, а на месяц никак невозможно. Я говорю, не надо мне на месяц, я на год хочу. Ладно, говорят, вот вам номер заявочки, ждите, свяжутся с вами.

Через полчасика где-то перезванивает мне на телефон барышня и говорит: по вашей заявке информация такая - депозит ваш шестимесячный окончившийся можно переоформить только на бОльший срок, то есть на год, а на месяц - никак нельзя. Знаю, говорю, только мне на месяц и не надо, я именно на год и хочу. Ладно, говорит, ждите... Вот жду...