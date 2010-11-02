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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:35
Karmik написав:
Подскажите пожалуйста, банкоматы приватбанка обслуживают карты а-банка как свои ? Имеется ввиду по лимитам и процентам за снятие наличных.
Вынужден менять банк так как приватбанк заблокировал все счета сославшись на закон Украины "Про банки и банковскую деятельность..." ст. 64 часть первая ст.10. Пришлось принудительно вывести все деньги на другой банк (не а-банк).
И еще вопрос - если переводить/получать в онлайне через приложение а-банка или их основной сайт на карту приватбанка, насколько быстро идут переводы по сравнеию с приватом ?
какова причина блокировки счетов, чем вы привату не угодили ?
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lwa
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:00
lwa написав: Karmik написав:
Подскажите пожалуйста, банкоматы приватбанка обслуживают карты а-банка как свои ? Имеется ввиду по лимитам и процентам за снятие наличных.
Вынужден менять банк так как приватбанк заблокировал все счета сославшись на закон Украины "Про банки и банковскую деятельность..." ст. 64 часть первая ст.10. Пришлось принудительно вывести все деньги на другой банк (не а-банк).
И еще вопрос - если переводить/получать в онлайне через приложение а-банка или их основной сайт на карту приватбанка, насколько быстро идут переводы по сравнеию с приватом ?
какова причина блокировки счетов, чем вы привату не угодили ?
похоже, по финмону
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