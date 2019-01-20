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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1293129412951296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:35

  Karmik написав:Подскажите пожалуйста, банкоматы приватбанка обслуживают карты а-банка как свои ? Имеется ввиду по лимитам и процентам за снятие наличных.
Вынужден менять банк так как приватбанк заблокировал все счета сославшись на закон Украины "Про банки и банковскую деятельность..." ст. 64 часть первая ст.10. Пришлось принудительно вывести все деньги на другой банк (не а-банк).
И еще вопрос - если переводить/получать в онлайне через приложение а-банка или их основной сайт на карту приватбанка, насколько быстро идут переводы по сравнеию с приватом ?

какова причина блокировки счетов, чем вы привату не угодили ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:00

  lwa написав:
  Karmik написав:Подскажите пожалуйста, банкоматы приватбанка обслуживают карты а-банка как свои ? Имеется ввиду по лимитам и процентам за снятие наличных.
Вынужден менять банк так как приватбанк заблокировал все счета сославшись на закон Украины "Про банки и банковскую деятельность..." ст. 64 часть первая ст.10. Пришлось принудительно вывести все деньги на другой банк (не а-банк).
И еще вопрос - если переводить/получать в онлайне через приложение а-банка или их основной сайт на карту приватбанка, насколько быстро идут переводы по сравнеию с приватом ?

какова причина блокировки счетов, чем вы привату не угодили ?

похоже, по финмону
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:16

Re: А-Банк

Зелёная морда примата вероломно забрала универсальную голду братков. Совпадение?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:37

  Інкогніто написав:Зелёная морда примата вероломно забрала универсальную голду братков. Совпадение?

Неважливо. Братки новий пластик дадуть. :)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Інкогніто написав:Зелёная морда примата вероломно забрала универсальную голду братков. Совпадение?

Неважливо. Братки новий пластик дадуть. :)

Видадуть уже Зелену і не факт, що голд
KVV
 
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