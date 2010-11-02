Додано: Чет 18 лип, 2019 17:16

открылся ларчик, чего ж померло переоформление с 3 на 12.



"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019."



Уже никто не даст 17+1. приплыли.