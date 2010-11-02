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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:35
Karmik написав:
Подскажите пожалуйста, банкоматы приватбанка обслуживают карты а-банка как свои ? Имеется ввиду по лимитам и процентам за снятие наличных.
Вынужден менять банк так как приватбанк заблокировал все счета сославшись на закон Украины "Про банки и банковскую деятельность..." ст. 64 часть первая ст.10. Пришлось принудительно вывести все деньги на другой банк (не а-банк).
И еще вопрос - если переводить/получать в онлайне через приложение а-банка или их основной сайт на карту приватбанка, насколько быстро идут переводы по сравнеию с приватом ?
какова причина блокировки счетов, чем вы привату не угодили ?
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lwa
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:00
lwa написав: Karmik написав:
Подскажите пожалуйста, банкоматы приватбанка обслуживают карты а-банка как свои ? Имеется ввиду по лимитам и процентам за снятие наличных.
Вынужден менять банк так как приватбанк заблокировал все счета сославшись на закон Украины "Про банки и банковскую деятельность..." ст. 64 часть первая ст.10. Пришлось принудительно вывести все деньги на другой банк (не а-банк).
И еще вопрос - если переводить/получать в онлайне через приложение а-банка или их основной сайт на карту приватбанка, насколько быстро идут переводы по сравнеию с приватом ?
какова причина блокировки счетов, чем вы привату не угодили ?
похоже, по финмону
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Bosstone
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:16
Зелёная морда примата вероломно забрала универсальную голду братков. Совпадение?
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Інкогніто
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:37
Інкогніто написав:
Зелёная морда примата вероломно забрала универсальную голду братков. Совпадение?
Неважливо. Братки новий пластик дадуть.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:58
Квесторе_поверніться написав: Інкогніто написав:
Зелёная морда примата вероломно забрала универсальную голду братков. Совпадение?
Неважливо. Братки новий пластик дадуть.
Видадуть уже Зелену і не факт, що голд
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KVV
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Додано: Чет 18 лип, 2019 17:16
открылся ларчик, чего ж померло переоформление с 3 на 12.
"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019."
Уже никто не даст 17+1. приплыли.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 18 лип, 2019 17:18
Goodman написав:
открылся ларчик, чего ж померло переоформление с 3 на 12.
"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019."
Уже никто не даст 17+1. приплыли.
Ой, да ладно.
НБУ им не даст под 17%. Так с чего вкладчики должны давать дешевле?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 18 лип, 2019 17:24
Вкладчик1234 написав:
Так с чего вкладчики должны давать дешевле?
Всегда, когда вижу вкладчиков гигантов индочек в Украине (например Аваль) - обнимаю их и плачу. Люди добровольно себя наказывают.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 18 лип, 2019 20:43
Так... процесс переоформления продвинулся немножко вперед... теперь доходит до OTP-валидации, и после введения кода выдает ошибку "pan_return_body - не правильный номер карты"
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Ferlakur
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