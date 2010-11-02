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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1294129512961297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:43

Re: А-Банк

Так... процесс переоформления продвинулся немножко вперед... теперь доходит до OTP-валидации, и после введения кода выдает ошибку "pan_return_body - не правильный номер карты"
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:33

  Karmik написав:Можно подробнее что такое КДВ и что такое ТСО на ТСО (на Уні) ?

Ці акроніми слід розуміти як:

КДВ-Карта Для Виплат
ТСО-Термінал СамОбслуговування
Уні-Універсальна карта(з КЛ або без)
КЛ-Кредитний ліміт
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:50

Re: А-Банк

Квесторе_поверніться написав:
  Інкогніто написав:Зелёная морда примата вероломно забрала универсальную голду братков. Совпадение?

Неважливо. Братки новий пластик дадуть. :)
На гарячці замовити переоформлення не можна, потрібно їхати двічі у відділення.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:07

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Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 19 лип, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:08

А-банк платит кэщбэк по загран. оплатам?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:30

Re: А-Банк

  Karmik написав:В банкомате за примерно 2 недели каждый день снимал по 3 раза по 20тыс грн.

Зображення
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:34

Re: А-Банк

tano, по Зе-кредитке нет.
MASolomko
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