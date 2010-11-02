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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:43
Так... процесс переоформления продвинулся немножко вперед... теперь доходит до OTP-валидации, и после введения кода выдает ошибку "pan_return_body - не правильный номер карты"
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Ferlakur
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:33
Karmik написав:
Можно подробнее что такое КДВ и что такое ТСО на ТСО (на Уні) ?
Ці акроніми слід розуміти як:
КДВ-Карта Для Виплат
ТСО-Термінал СамОбслуговування
Уні-Універсальна карта(з КЛ або без)
КЛ-Кредитний ліміт
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:50
Квесторе_поверніться написав: Інкогніто написав:
Зелёная морда примата вероломно забрала универсальную голду братков. Совпадение?
Неважливо. Братки новий пластик дадуть.
На гарячці замовити переоформлення не можна, потрібно їхати двічі у відділення.
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Інкогніто
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:07
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в П'ят 19 лип, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:08
А-банк платит кэщбэк по загран. оплатам?
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tano
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:34
tano, по Зе-кредитке нет.
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MASolomko
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