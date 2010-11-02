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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:23
Искатель написав: Ferlakur написав:
Тока шо перезвонили, шо починили переоформление депо. Проверил - правда. Переоформился на год под 18%.
У Вас до сих пор висел непереоформленный? Или как Вы проверили?
Он закончился 15 числа и был в состоянии "Продовжено", но кнопка "Переоформити" была активна.
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Ferlakur
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П'ят 19 лип, 2019 13:30
joik
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