RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1295129612971298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:23

  Искатель написав:
  Ferlakur написав:Тока шо перезвонили, шо починили переоформление депо. Проверил - правда. Переоформился на год под 18%.

У Вас до сих пор висел непереоформленный? Или как Вы проверили?

Он закончился 15 числа и был в состоянии "Продовжено", но кнопка "Переоформити" была активна.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3087
З нами з: 14.10.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1295129612971298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Feedfetcher, ramaz, slasva і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 506, 507, 508
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5073 680261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 13:31
vollena71
Альфа-Банк 1 ... 7356, 7357, 7358
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
73573 8834753
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 13:30
joik
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3465, 3466, 3467
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34661 4280313
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 13:16
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14116)
19.07.2019 14:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.