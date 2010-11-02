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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1295129612971298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:23

  Искатель написав:
  Ferlakur написав:Тока шо перезвонили, шо починили переоформление депо. Проверил - правда. Переоформился на год под 18%.

У Вас до сих пор висел непереоформленный? Или как Вы проверили?

Он закончился 15 числа и был в состоянии "Продовжено", но кнопка "Переоформити" была активна.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:41

  tano написав:MASolomko А по второй?

прочитайте внимательно п.11 правил и условий начисления кэшбека в этом банке (они одинаковы для всех карт учавствующих в программе кэшбека):

Зображення
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:44

Кэшбек программа а-банка

Кстати обратил внимание на п.10 в правилах - это у меня скрин с учетки где нет "зеленки", а только обычная "кэшбечка". Получается из текста что программу на нее тоже продлили до сентября 2020? Раньше ведь был текст до 31.08.2019. Было бы хорошо. Потому как все таки и карта именная, и с фото, да и класс у нее голд, а не ворлд-дебит...
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:45

Re: А-Банк

  tano написав:MASolomko А по второй?
Кто-то здесь писал, что начисляли.

Но согласно приведенной информации выше от Flamingo, то начислять не должно и, возможно, что уже исправили.
MASolomko
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