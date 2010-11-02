|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:23
Искатель написав: Ferlakur написав:
Тока шо перезвонили, шо починили переоформление депо. Проверил - правда. Переоформился на год под 18%.
У Вас до сих пор висел непереоформленный? Или как Вы проверили?
Он закончился 15 числа и был в состоянии "Продовжено", но кнопка "Переоформити" была активна.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3087
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:44
Кстати обратил внимание на п.10 в правилах - это у меня скрин с учетки где нет "зеленки", а только обычная "кэшбечка". Получается из текста что программу на нее тоже продлили до сентября 2020? Раньше ведь был текст до 31.08.2019. Было бы хорошо. Потому как все таки и карта именная, и с фото, да и класс у нее голд, а не ворлд-дебит...
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2432
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:45
tano написав:MASolomko
А по второй?
Кто-то здесь писал, что начисляли.
Но согласно приведенной информации выше от Flamingo, то начислять не должно и, возможно, что уже исправили.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1071
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5075
|680331
|
П'ят 19 лип, 2019 15:00
Vorlon
|
|34667
|4280521
|
|
|73573
|8835052
|
П'ят 19 лип, 2019 13:30
joik
|