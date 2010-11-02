Он закончился 15 числа и был в состоянии "Продовжено", но кнопка "Переоформити" была активна.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:23
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:41
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:44
Кэшбек программа а-банка
Кстати обратил внимание на п.10 в правилах - это у меня скрин с учетки где нет "зеленки", а только обычная "кэшбечка". Получается из текста что программу на нее тоже продлили до сентября 2020? Раньше ведь был текст до 31.08.2019. Было бы хорошо. Потому как все таки и карта именная, и с фото, да и класс у нее голд, а не ворлд-дебит...
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:45
Re: А-Банк
Додано: Нед 21 лип, 2019 14:55
Щось в лісі здохло!
+100 в карму банку
позвонив приємний жіночий голос (сьогодні, в неділю!) і повідомви що "кнопка-гейт" успішно зремонтовано, а оскільки я лишав завку із цого приводу, інформують що все тепер працює.
В кого буде така можливість - перевірте
Дзвонили із 056 номеру
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 21 лип, 2019 15:12
Re: А-Банк
А этого viewtopic.php?p=4709601#p4709601 - не достаточно?
Додано: Нед 21 лип, 2019 15:13
Re: А-Банк
Так, переоформляється.
Додано: Нед 21 лип, 2019 15:17
Re: А-Банк
Спасибо. Старых баб не надо.
У меня уже все сроки вышли, могу только пополнить и документы попечатать.
Кандауров всех перехитрил.
PS Мои депо под "1%" в отображении так никто и не поправил.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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