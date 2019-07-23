Так август ще не прийшов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2019 13:02
Так август ще не прийшов.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:57
Re: А-Банк
А что, тут такое дeбильное приложение, что если посмотреть смс и в него вернутся обратно, то на поле ввода смс никогда больше не попадешь? или надо что то настроить, чтобы оно каждый раз не выбрасывало на главную?
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:09
Re: А-Банк
В правому верхньому куті є кнопка з піктограмою повідомлень.
Додано: Сер 24 лип, 2019 18:55
Re: А-Банк
В А-банку округлення в Скарбничку з кредитних коштів не дозволено?
Додано: Сер 24 лип, 2019 18:57
Re: А-Банк
Переоформить не смогли, взамен дали безымянную зелёнку, кредитный лимит остался - как бы вместо старой дали новую. Обещали, что вторая, в январе оформленная без лимита Уни, пропадет, но пока на месте.
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