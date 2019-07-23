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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1301130213031304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 13:02

  DENVER_S написав:А кто подскажет до какого числа грейс будет, если основная зеленка, но есть допка на другое лицо-обычная уни? По зеленке, в своем акке вижу до конца августа пишет погасить, а вот по уни пишет до 25 августа.
Вдруг прога посчитает, что до 25 должен гасить.

Так август ще не прийшов.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:57

Re: А-Банк

А что, тут такое дeбильное приложение, что если посмотреть смс и в него вернутся обратно, то на поле ввода смс никогда больше не попадешь? или надо что то настроить, чтобы оно каждый раз не выбрасывало на главную?
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:09

Re: А-Банк

Stringer написав:А что, тут такое дeбильное приложение, что если посмотреть смс и в него вернутся обратно, то на поле ввода смс никогда больше не попадешь? или надо что то настроить, чтобы оно каждый раз не выбрасывало на главную?
В правому верхньому куті є кнопка з піктограмою повідомлень.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:55

Re: А-Банк

В А-банку округлення в Скарбничку з кредитних коштів не дозволено?
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:57

Re: А-Банк

Інкогніто написав:
Квесторе_поверніться написав:
  Інкогніто написав:Зелёная морда примата вероломно забрала универсальную голду братков. Совпадение?

Неважливо. Братки новий пластик дадуть. :)
На гарячці замовити переоформлення не можна, потрібно їхати двічі у відділення.
Переоформить не смогли, взамен дали безымянную зелёнку, кредитный лимит остался - как бы вместо старой дали новую. Обещали, что вторая, в январе оформленная без лимита Уни, пропадет, но пока на месте.
Інкогніто
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