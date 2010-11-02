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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2019 13:02
DENVER_S написав:
А кто подскажет до какого числа грейс будет, если основная зеленка, но есть допка на другое лицо-обычная уни? По зеленке, в своем акке вижу до конца августа пишет погасить, а вот по уни пишет до 25 августа.
Вдруг прога посчитает, что до 25 должен гасить.
Так август ще не прийшов.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:57
А что, тут такое дeбильное приложение, что если посмотреть смс и в него вернутся обратно, то на поле ввода смс никогда больше не попадешь? или надо что то настроить, чтобы оно каждый раз не выбрасывало на главную?
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:09
Stringer написав:А что, тут такое дeбильное приложение, что если посмотреть смс и в него вернутся обратно, то на поле ввода смс никогда больше не попадешь? или надо что то настроить, чтобы оно каждый раз не выбрасывало на главную?
В правому верхньому куті є кнопка з піктограмою повідомлень.
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Zochan
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Додано: Сер 24 лип, 2019 18:55
В А-банку округлення в Скарбничку з кредитних коштів не дозволено?
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kharkiver
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Додано: Сер 24 лип, 2019 18:57
Інкогніто написав: Квесторе_поверніться написав: Інкогніто написав:
Зелёная морда примата вероломно забрала универсальную голду братков. Совпадение?
Неважливо. Братки новий пластик дадуть.
На гарячці замовити переоформлення не можна, потрібно їхати двічі у відділення.
Переоформить не смогли, взамен дали безымянную зелёнку, кредитный лимит остался - как бы вместо старой дали новую. Обещали, что вторая, в январе оформленная без лимита Уни, пропадет, но пока на месте.
Кешбек и категории - перенеслись, остались.
Востаннє редагувалось Інкогніто
в Чет 25 лип, 2019 06:47, всього редагувалось 1 раз.
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Інкогніто
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Додано: Сер 24 лип, 2019 19:06
kharkiver написав:
В А-банку округлення в Скарбничку з кредитних коштів не дозволено?
вже давно не працює
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Додано: Сер 24 лип, 2019 21:03
Zochan написав:
Stringer написав:А что, тут такое дeбильное приложение, что если посмотреть смс и в него вернутся обратно, то на поле ввода смс никогда больше не попадешь? или надо что то настроить, чтобы оно каждый раз не выбрасывало на главную?
В правому верхньому куті є кнопка з піктограмою повідомлень.
Блин, нет такого, может от телефона зависит и АБанк не любит хайвей?
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