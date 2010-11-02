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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1302130313041305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 19:19

  Vladibor написав:подскажите банк бесконтактные карты выпускает ?сколько стоят ?

https://a-bank.com.ua/green
novichok
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Повідомлень: 1826
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 19:40

  novichok написав:
  Vladibor написав:подскажите банк бесконтактные карты выпускает ?сколько стоят ?

https://a-bank.com.ua/green

спасибо,
Комісія за зняття власних коштів у банкоматах, пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків України -1%
это печально...
Vladibor
 
Повідомлень: 159
З нами з: 02.06.09
Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:40

  Vladibor написав:
  novichok написав:
  Vladibor написав:подскажите банк бесконтактные карты выпускает ?сколько стоят ?

https://a-bank.com.ua/green

спасибо,
Комісія за зняття власних коштів у банкоматах, пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків України -1%
это печально...

Вам потрібна безконтактна картка саме, щоб знімати з неї гроші? Знаєте багато безконтактних банкоматів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3378
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