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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 19:19
Додано: Чет 25 лип, 2019 19:40
спасибо,
Комісія за зняття власних коштів у банкоматах, пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків України -1%
это печально...
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:40
Вам потрібна безконтактна картка саме, щоб знімати з неї гроші? Знаєте багато безконтактних банкоматів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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