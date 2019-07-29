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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 19:19
Додано: Чет 25 лип, 2019 19:40
спасибо,
Комісія за зняття власних коштів у банкоматах, пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків України -1%
это печально...
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:40
Вам потрібна безконтактна картка саме, щоб знімати з неї гроші? Знаєте багато безконтактних банкоматів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:42
А по "зеленой" карте грейс считается по дате проводки что-ли?
Отправил платёж на всю сумму долга, но он ещё не дошёл.
И дёрнуло меня посмотреть "детальнее", а оно там пишет сумму для грейсового погашения без последнего платежа (довольно крупного), который был сделан 30 июня.
Знал бы - не погашал бы сейчас.
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:59
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:33
Re: А-Банк
Добрый день.
В свете последних событий и курса зеленого, где еще есть хорошие варианты поставить гривневые столбики)?
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:53
З великих і з ІБ:
Форвард - 18,5% (от 180к, депозит Вигодний з щомісячкой).
Моно - 18%.
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