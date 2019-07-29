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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 19:19

  Vladibor написав:подскажите банк бесконтактные карты выпускает ?сколько стоят ?

https://a-bank.com.ua/green
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 19:40

  novichok написав:
  Vladibor написав:подскажите банк бесконтактные карты выпускает ?сколько стоят ?

https://a-bank.com.ua/green

спасибо,
Комісія за зняття власних коштів у банкоматах, пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків України -1%
это печально...
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:40

  Vladibor написав:
  novichok написав:
  Vladibor написав:подскажите банк бесконтактные карты выпускает ?сколько стоят ?

https://a-bank.com.ua/green

спасибо,
Комісія за зняття власних коштів у банкоматах, пунктах видачі готівки А-Банку та інших банків України -1%
это печально...

Вам потрібна безконтактна картка саме, щоб знімати з неї гроші? Знаєте багато безконтактних банкоматів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:42

А по "зеленой" карте грейс считается по дате проводки что-ли?
Отправил платёж на всю сумму долга, но он ещё не дошёл.
И дёрнуло меня посмотреть "детальнее", а оно там пишет сумму для грейсового погашения без последнего платежа (довольно крупного), который был сделан 30 июня.
Знал бы - не погашал бы сейчас.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:59

  M-Audio написав:А по "зеленой" карте грейс считается по дате проводки что-ли?

Так всегда было в абанке. Скопировано с привата.
Зы. Кстати а зачем гасились сегодня? По "зеленке" в среду ведь дедлайн...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:33

Re: А-Банк

Добрый день.
В свете последних событий и курса зеленого, где еще есть хорошие варианты поставить гривневые столбики)?
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:53

  isen написав:Добрый день.
В свете последних событий и курса зеленого, где еще есть хорошие варианты поставить гривневые столбики)?


З великих і з ІБ:
Форвард - 18,5% (от 180к, депозит Вигодний з щомісячкой).
Моно - 18%.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:59

  jay2004 написав:
  isen написав:Добрый день.
В свете последних событий и курса зеленого, где еще есть хорошие варианты поставить гривневые столбики)?


З великих і з ІБ:
Форвард - 18,5% (от 180к, депозит Вигодний з щомісячкой).
Моно - 18%.

Форвард то депо а не столбик...
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:06

Зараз банки із 18%+- в гривні, та ще й із вільним поповненням - можна порахувати на пальцях однієї руки :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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