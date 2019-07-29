Квесторе_поверніться
Потрібно звати тоді пані Любопитну. Вона розкладає по банках-одновідділкам (навіть назви не можу вспомнити).
P.S. Краще підтримувати родинні стосунки, ніж бігати в кедах по "одновідділкам"...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:56
Квесторе_поверніться
Потрібно звати тоді пані Любопитну. Вона розкладає по банках-одновідділкам (навіть назви не можу вспомнити).
P.S. Краще підтримувати родинні стосунки, ніж бігати в кедах по "одновідділкам"...
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Додано: Вів 30 лип, 2019 12:59
Просимо шановну пані Любопитну чи є крім Фарсу.
Умови депо в банках: ставка >18%, з поповненням?
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