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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1303130413051306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:56

Квесторе_поверніться

Потрібно звати тоді пані Любопитну. Вона розкладає по банках-одновідділкам (навіть назви не можу вспомнити).

P.S. Краще підтримувати родинні стосунки, ніж бігати в кедах по "одновідділкам"... :wink:
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jay2004
 
Повідомлень: 1709
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:59

  jay2004 написав:Квесторе_поверніться

Потрібно звати тоді пані Любопитну. Вона розкладає по банках-одновідділкам (навіть назви не можу вспомнити).

P.S. Краще підтримувати родинні стосунки, ніж бігати в кедах по "одновідділкам"... :wink:

Просимо шановну пані Любопитну чи є крім Фарсу.
Умови депо в банках: ставка >18%, з поповненням?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29376
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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