Квесторе_поверніться
Потрібно звати тоді пані Любопитну. Вона розкладає по банках-одновідділкам (навіть назви не можу вспомнити).
P.S. Краще підтримувати родинні стосунки, ніж бігати в кедах по "одновідділкам"...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:56
Квесторе_поверніться
Потрібно звати тоді пані Любопитну. Вона розкладає по банках-одновідділкам (навіть назви не можу вспомнити).
P.S. Краще підтримувати родинні стосунки, ніж бігати в кедах по "одновідділкам"...
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Додано: Вів 30 лип, 2019 12:59
Просимо шановну пані Любопитну чи є крім Фарсу.
Умови депо в банках: ставка >18%, з поповненням?
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Додано: Вів 30 лип, 2019 14:27
Мистобанк, 18.5 от 100к. Но контора мутноватая..
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:17
никому не верю
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:36
Комса2 зайнятий Фондом (Моня пролітає), Міщани і Зємєля не є в наших краях.
Залишається Фарсу занести і за кума брата свата.....
А може ше де завалялось 18%+?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 30 лип, 2019 17:26
Агропросперис
18,5% на год, %% в конце срока (сумма от 15К)
17,8% на год, %% ежемесячно (сумма от 100К)
17,5% на год, %% ежемесячно (сумма от 15К)
Бонус от Минфина +0,4% (сумма от 50К)
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 30 лип, 2019 17:43
Стольноградна банка...теж немає в наших краях.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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