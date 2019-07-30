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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:27
wolt450 всегда обладает верными данными.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:43
wolt450 написав:
В банку є бажання через місяць-другий за он-лайн депозитами збільшити ставку відносно відкриття в відділеннях
Підтримую на всі 100%. Молодці.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:09
wolt450 написав:
В банку є бажання через місяць-другий за он-лайн депозитами збільшити ставку відносно відкриття в відділеннях
Через месяц два, это будет выглядеть, как плановое уменьшение ставки в отделении относительно иб.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:04
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
А може ше де завалялось 18%+?
Агропросперис
18,5% на год, %% в конце срока (сумма от 15К)
17,8% на год, %% ежемесячно (сумма от 100К)
17,5% на год, %% ежемесячно (сумма от 15К)
Бонус от Минфина +0,4% (сумма от 50К)
мінфін почув і освіжив інфу по макс. депоставках в мікробанкахhttps://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -schedryy/
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greenozon
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