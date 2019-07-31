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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1304130513061307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:23

wolt450

це запитання чи мега інсайд, колего?
:)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:27

wolt450 всегда обладает верными данными.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:43

  wolt450 написав:В банку є бажання через місяць-другий за он-лайн депозитами збільшити ставку відносно відкриття в відділеннях


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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:09

Re: А-Банк

  wolt450 написав:В банку є бажання через місяць-другий за он-лайн депозитами збільшити ставку відносно відкриття в відділеннях

Через месяц два, это будет выглядеть, как плановое уменьшение ставки в отделении относительно иб. :D
Brc
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:04

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:А може ше де завалялось 18%+?

Агропросперис :mrgreen:
18,5% на год, %% в конце срока (сумма от 15К)
17,8% на год, %% ежемесячно (сумма от 100К)
17,5% на год, %% ежемесячно (сумма от 15К)

Бонус от Минфина +0,4% (сумма от 50К)



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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 18:17

Re: А-Банк

Если привязать зелёнку в кабинете woc, то с кэшбэком по АЗС сюрпризов не будет?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:07

Зеленку отправили по маршруту Мони, за личные больше чем за кредитные! Или это не у всех?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:13

  novichok написав:Зеленку отправили по маршруту Мони, за личные больше чем за кредитные! Или это не у всех?

не у всех
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:33

Re: А-Банк

фуфловые категории по кешбеку на август...
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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