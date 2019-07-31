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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 04:59
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Додано: Чет 01 сер, 2019 05:18
Искатель написав:
У меня по Gold Chip Paypass следующие категории:
У всех такое?
По семейной голде тоже такое.
По зекарте другое:
Я шарю
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