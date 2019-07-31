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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1305130613071308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 04:59

Re: А-Банк

Да
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 05:18

  Искатель написав:У меня по Gold Chip Paypass следующие категории:
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У всех такое?

По семейной голде тоже такое.
По зекарте другое:
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:38

Вариант Искателя у меня на карте с символическим плюсом.
Альтернативный вариант - на карте в минусе, и с большими тратами без кешбека в прошлом месяце.

Хотелось бы понять логику раздачи категорий
Я шарю
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 8998
З нами з: 18.04.15
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  #<1 ... 1305130613071308
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